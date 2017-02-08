Жириновский: Я не предлагал включать Беларусь в состав России

Жириновский: Я не предлагал включать Беларусь в состав России4
- 8.02.2017, 16:53
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг сообщения СМИ, приписавшие ему призывы к включению Беларуси в состав России.
«Журналисты подают, что я предлагаю Беларусь включить в состав России. Я ничего такого не предлагал», — заявил он парламентским корреспондентам, передает ТАСС.
Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Беларусью и Россией.
«Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — добавил лидер ЛДПР.
Он отметил, что подобным высказыванием хотел продемонстрировать, что «внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства». «Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам», — указал лидер ЛДПР.