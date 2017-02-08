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В январе белорусы продали валюты больше, чем купили

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  • 8.02.2017, 17:10
Фото: charter97.org

За январь 2017 года население Беларуси продало валюты на 131 млн долларов больше, чем купило.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, опубликованные 8 февраля.

В частности, в прошлом месяце белорусы реализовали наличной и безналичной валюты на 564,39 млн долларов, а приобрели- 433,08 млн долларов. Чистая продажа иностранной валюты физлицами составила 131,31 млн долларов.

Также в Нацбанке сообщили, передает "Телеграф", что в январе субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси стали чистыми покупателями валюты (13,05 млн). Они приобрели 1 млрд 292,3 млн долларов, а продали – 1 млрд 279,2 млн долларов в эквиваленте.

Нерезиденты Беларуси продали валюты на 38,16 млн долларов, а приобрели - 13,52 млн долларов.


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