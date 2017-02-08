Мадонна усыновила еще двух детей из Малави 3 8.02.2017, 17:15

Таким образом певица будет воспитывать четырех детей из этой страны.

Высокий суд Малави дал разрешение американской певице Мадонне на усыновление двух детей.

Об этом во вторник, 7 февраля, пишет Reuters.

Таким образом, певица будет воспитывать четырех детей из Малави. По словам представителя суда Мленги Мвалы (Mlenga Mvula), артистка находилась в зале заседания на момент оглашения решения по делу, передает Lenta.ru.

У Мадонны уже есть четверо детей. В 1996 года у певицы родилась дочь Лурдес от фитнес-тренера и актера Карлоса Леоне. В браке с британским кинорежиссером и сценаристом Гаем Ричи, который продлился с 2000 по 2008 год, у пары появился сын Рокко Джон. Также незадолго до расставания они усыновили годовалого Давида из Малави. В 2009-м певица удочерила девочку Мерси из этой африканской страны.