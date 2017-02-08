В Дубае представят «золотой» гамбургер 8.02.2017, 17:31

На фестивале уличной еды Eat The World DXB представят украшенный пищевым золотом гамбургер стоимостью 63 доллара.

Об этом сообщает журнал Arabian Business.

В состав сэндвича от британской компании The Roadery войдут пять котлет из мраморной говядины, сыр с трюфелями, фуа-гра, майонез с шафраном и кетчуп с ежевикой. Венчает гамбургер лист из 24-каратного съедобного золота.

Новое блюдо получило название «Бурдж-Халифа» в честь одноименного небоскреба в Дубае, являющегося самым высоким сооружением в мире. Фестиваль Eat The World DXB пройдет с 23 по 25 февраля.