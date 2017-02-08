На автозаправках могут запретить продавать спиртное 18 8.02.2017, 17:55

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Милиция Гродненской области считает недопустимой продажу алкоголя на АЗС.

Об этом сегодня во время пресс-конференции журналистам сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, сообщает БелТА.

"Остается неизменной наша позиция по АЗС: реализация алкоголя на них недопустима. Торговля, представители компаний считают наоборот. Пока решение не принято", - отметил Вадим Синявский.

"Мы продолжаем настаивать на том, что основной катализатор преступности - пьянство. Поэтому мы продолжили в 2016 году наше взаимодействие с местной властью, субъектами хозяйствования и наращиваем в текущем году инициативу по регулированию продажи алкоголя", - отметил Вадим Синявский.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях милиция просит местные власти ограничить продажу спиртных напитков при проведении массовых и спортивных мероприятий. В частности, в Гродно недавно была ограничена продажа спиртного 4 февраля, когда проходили вечера встречи выпускников.