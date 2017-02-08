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Катар еженедельно тратит 500 миллионов долларов на подготовку к ЧМ

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  • 8.02.2017, 17:53
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Министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади рассказал о расходах бюджета государства при подготовке к ЧМ-2022.

  Ожидается, что итоговая смета на подготовку к проведению мундиаля составит порядка 200 миллиардов долларов.

  "Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты. И так будет продолжаться в течение ближайших трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели — подготовить страну к проведению чемпионата мира в 2022 году. Речь идет не только о стадионах. Автомобильные дороги, железнодорожные пути, морские порты, аэропорты, больницы.   Наш ЧМ будет самим дорогим в истории? Нет, ведь мы тратим 200 миллиардов на инфраструктуру в стране, а не просто на организацию чемпионата мира самого по себе", — цитирует аль-Эмади Прессбол со ссылкой на IOL.


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