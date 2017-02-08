Самолет «Белавиа» вытаскивали тягачом из аэропорта Одессы 6 8.02.2017, 18:01

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Фото: dumskaya.net

В одесском аэропорту с помощью тягача вытаскивали самолет «Белавиа», который съехал с полосы.

После вчерашней посадки самолета Boeing737 авиакомпании «Белавиа» в Международном аэропорту «Одесса» экипаж при повороте с обледеневшей полосы на рулежную дорожку допустил съезд одного из колес шасси на грунт, передает газета Думская.

Аэродромные службы с помощью тягача вернули самолет на «рулежку», но работа аэропорта была заблокирована на некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал.

Этот инцидент может быть классифицирован как предпосылка к летному происшествию. Ведется расследование.

Сегодня аэропорт работает в штатном режиме.