Самолет «Белавиа» вытаскивали тягачом из аэропорта Одессы

Самолет «Белавиа» вытаскивали тягачом из аэропорта Одессы6
- 8.02.2017, 18:01
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В одесском аэропорту с помощью тягача вытаскивали самолет «Белавиа», который съехал с полосы.
После вчерашней посадки самолета Boeing737 авиакомпании «Белавиа» в Международном аэропорту «Одесса» экипаж при повороте с обледеневшей полосы на рулежную дорожку допустил съезд одного из колес шасси на грунт, передает газета Думская.
Аэродромные службы с помощью тягача вернули самолет на «рулежку», но работа аэропорта была заблокирована на некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал.
Этот инцидент может быть классифицирован как предпосылка к летному происшествию. Ведется расследование.
Сегодня аэропорт работает в штатном режиме.