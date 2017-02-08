закрыть
8 февраля 2017, среда, 21:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Самолет «Белавиа» вытаскивали тягачом из аэропорта Одессы

6
  • 8.02.2017, 18:01
  • 5,336
Фото: dumskaya.net

В одесском аэропорту с помощью тягача вытаскивали самолет «Белавиа», который съехал с полосы.

После вчерашней посадки самолета Boeing737 авиакомпании «Белавиа» в Международном аэропорту «Одесса» экипаж при повороте с обледеневшей полосы на рулежную дорожку допустил съезд одного из колес шасси на грунт, передает газета Думская.

Аэродромные службы с помощью тягача вернули самолет на «рулежку», но работа аэропорта была заблокирована на некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал.

Этот инцидент может быть классифицирован как предпосылка к летному происшествию. Ведется расследование.

Сегодня аэропорт работает в штатном режиме.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет