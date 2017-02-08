РФ: Какая-то подозрительная урожайность овощей и фруктов в Беларуси 19 8.02.2017, 18:20

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Россельхознадзор продолжает проверку продуктов из Беларуси.

7 февраля по инициативе российской стороны прошли переговоры между Россельхознадзором и белорусскими специалистами, сообщает пресс-служба ведомства.

Была высказана обеспокоенность увеличением поставок в Россию растительной продукции белорусского происхождения. В ответ Беларусь выразила готовность принять у себя коллег с инспекцией на производствах.

В переговорах участвовала заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене, а также Александр Пискун — директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Представитель российской стороны выразила обеспокоенность, что соседняя страна увеличила поставки растительной продукции (происхождением Республика Беларусь) в Россию.

— А именно моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом, — сообщает ведомство.

В ответ на это Александр Пискун привел статистику по объемам производства, площадям возделывания и урожайности продукции. И сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время.

Кроме того, Пискун выразил готовность принять в феврале 2017 года специалистов Россельхознадзора для совместного обследования складов и производства продукции белорусского происхождения.

Российская сторона также напомнила о необходимости ускориться и согласовать специальный протокол для обмена между странами информацией о перемещении подкарантинной продукции, которая подлежит обязательному фитосанитарному контролю. Беларусь заинтересована внедрить у себя российскую федеральную инфосистему «Аргус-Фито» и сообщила о возможном сроке согласования протокола в первой декаде марта 2017 года.

Напомним, 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

В тот же день Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

«Все эти Данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.