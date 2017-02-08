Аваков: «Заказ» на Шеремета мог поступить из России 8.02.2017, 18:39

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Результаты расследования позволяют предположить, что убийство журналиста является заказным.

Следствие не исключает, что убийство известного белорусского журналиста Павла Шеремета могли заказать из Российской Федерации. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня на брифинге, передает gordonua.com.

«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц, – заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из РФ», – сказал Аваков.

По словам Авакова, сообщает РБК, за несколько дней до гибели Шеремета в районе места его работы и жительства, а также на месте убийства следователи зафиксировали телефонные соединения российских абонентов. Они, по словам главы МВД, прибыли в Киев на съезд «одной из нетрадиционных церквей».

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве: его машину взорвали. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что убийца Шеремета был не один, взрывчатку, предположительно, заложили несколько человек. Основным мотивом убийства он называл профессиональную деятельность журналиста.

Сегодня начальник Главного следственного управления Нацполиции Александр Вакуленко заявил, что основной версией, которую рассматривает следствие, является профессиональная журналистская деятельность Шеремета в Украине и за границей.