Медики подсказали, как практически стопроцентно бросить курить 3 8.02.2017, 18:38

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«Завязать» с курением гораздо легче, если начать активные силовые тренировки.

По статистике, лишь 5% курильщиков находят в себе силы отказаться от сигарет без посторонней помощи. Однако ученые нашли метод, который поможет желающим избавиться от вредной привычки, передает Хроника.инфо.

Оказывается, "завязать" с курением гораздо легче, если начать активные силовые тренировки. К такому выводу пришли сотрудники Центра поведенческой и превентивной медицины при Госпитале Мириам.

Команда спортивных психологов под руководством Джозефа Цикколо провела эксперимент, призванный выяснить влияние активных нагрузок на способность победить никотиновую зависимость.

Ученые подобрали добровольцев – мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Все испытуемые в последний год выкуривали не менее 5 сигарет в день.

Все участники были разбиты на две группы: первая из них прошла двенадцатинедельный курс силовых тренировок. Участники второй группы пытались бросить вредную привычку привычными способами.

В конце эксперимента выяснилось, что подопытные из первой группы бросали курить в два раза чаще. Таким образом, если хочешь избавиться от никотиновой зависимости – иди в спортзал и качайся.