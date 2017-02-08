На реконструкцию стадиона «Динамо» выделят еще $78 миллионов 16 8.02.2017, 18:44

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Фото: government.by

В этом году власти Минска продолжат реконструкцию многострадального стадиона.

На эти цели из городского бюджета выделят 150 млн рублей (около 78 млн. долларов – Прим.), сообщает naviny.by.

Работы на объекте планируется завершить в 2018 году. После реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.

Ранее сообщалось о том, что общая стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составит 200 млн долларов.

Напомним, изначально планировалось, что стадион после реконструкции будет футбольным. Позже Лукашенко заявил, что стадион «Динамо» будет с легкоатлетическим комплексом с беговыми дорожками.

Напомним, стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2012 году, ввод в эксплуатацию обновленного объекта планировался в 2014-м. Однако сроки его сдачи неоднократно переносились.

Ранее своими прогнозами поделились министр спорта и туризма Александр Шамко и его первый заместитель Александр Гагиев. Первый в начале января говорил о сдаче стадиона в эксплуатацию в конце 2017 года, второй отодвинул срок на 2018-й.