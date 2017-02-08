Создатель самого дешевого автомобиля в мире разработал спорткар 1 8.02.2017, 19:17

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В конструкции автомобиля не планируется использовать дорогих материалов - только пластик и алюминий.

Индийская компания Tata опубликовала первый тизер спорткара, который будет выпускаться под маркой Tamo.

Изображение (не исключено, что на нем изображена часть светотехники) автомобиля размещено на официальной странице бренда в Facebook, передает motor.ru.

Новинка будет называться Tamo Futuro. Первым дебютирует концепт-кар, который покажут на мартовском мотор-шоу в Женеве, а серийный вариант, как ожидается, дебютирует в середине 2018-го.

Производитель отмечал, что первой моделью новой марки станет машина, «не требующая больших инвестиций и выпускаемая небольшими объемами». Всего планируется собирать по 250 экземпляров таких спорткаров в год.

По предварительной информации, в конструкции Futuro не планируется использовать дорогих материалов — только пластик и алюминий. Автомобиль будет весить 800 килограммов и оснащаться 180-сильным турбированным двигателем объемом 1,2 литра.

Стоить новинка будет около 2,5 миллиона рупий.