В США хотят усложнить процесс снятия санкций с РФ 11 8.02.2017, 19:23

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Шесть сенаторов представят на рассмотрение Конгресса США законопроект, который заблокирует Трампу возможность единолично снять санкции с РФ.

Группа из шести сенаторов, включая республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма и демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, планирует в среду, 8 февраля, вынести на рассмотрение своих коллег в Конгрессе США законопроект, дающий право законодателям наложить вето на постановление администрации Дональда Трампа, если он в одностороннем порядке решит ослабить санкции в отношении России. Об этом сообщила на своем сайте телекомпания CNN.

«Акт о пересмотре отношений с Россией» - такое название получил новый законопроект - предусматривает, что Белый дом должен будет предоставить отчет с полным обоснованием необходимости отмены санкций, после чего Конгресс США в течение 120-дневного периода сможет заблокировать инициативу президента.

«Если возникнет реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины <...>, то, по моей оценке, у нас будет достаточно голосов для того, чтобы провести законопроект в Сенате и сделать это при наличии такого большинства, которое президент не сможет оспорить с помощью своего права вето», - заявил Рубио телеканалу CNN.

15 января в интервью немецкой газете Bild и британской The Times Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении Москвы, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. «Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Прежде всего, я считаю, ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса», - заявил Трамп.