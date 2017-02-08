Арест Кныровича и разгром «финок»: есть ли связь? 5 8.02.2017, 19:36

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

Совпадение фактов может свидетельствовать о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией в строительстве и ЖКХ.

В Минске пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет оказывала содействие недобросовестным предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Организаторы преступной деятельности создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур и, используя их реквизиты, предоставляли предпринимателям фиктивные финансовые документы, а также обналичивали поступившие от них денежные средства, сообщил «Ежедневник».

Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора. Как установили работники финансовой милиции, от лжеструктур в адрес компаний реального сектора экономики поступали строительные материалы, в том числе белорусского производства, но по завышенным ценам, что позволяло этим предприятиям занижать налогооблагаемую базу, а соответственно существенно «экономить на налогах».

Возбуждено три уголовных дела по ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов при пособничестве лжепредпринимателей на общую сумму более 212 тысяч рублей.

В настоящее время отрабатываются еще около 20-ти субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами «финансовых прачечных».

Как известно, совсем недавно задержаны учредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь. Как оказалось, о возможном аресте бизнесмена говорили уже года полтора.

Всего в рамках уголовного дела задержаны 11 человек, которые находятся в СИЗО КГБ и дали признательные показания.

Существует ли причинно-следственная связь между двумя всплесками арестов?

Соучредитель одной из белорусских строительных фирм на условиях анонимности сообщил «Беларускай праўдзе», что между арестами возможна либо прямая, либо косвенная связь.

Связь между арестами скорей всего есть, но трудно понять, является ли она причинно-следственной. «Совпадение фактов не случайно. Возможно, с «финками» был связан Кнырович, но не исключено, но правоохранители параллельно ведут кампанию по борьбе с коррупцией в строительстве и ЖКХ. Когда накрывают «финку» — накрывают ее клиентов, а бывает, сначала накрывают клиентов, а потом «финку». Могли отрабатывать «финки», но выйти на фирмы Кныровича, а могло происходить все наоборот», - сказал эксперт.

«Вполне вероятно, что компании Кныровича пользовались услугами «специалистов по обналичке» — чтобы иметь на руках неучтенные суммы денег для дачи взяток и подкупа сотрудников контрагентов. В этом случае можно усмотреть прямую связь. Если связь косвенная, то можно говорить о начале масштабной кампании по выявлению теневого оборота в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Правоохранительные органы «пасут» достаточно большое количество предприятий, соответственно, проводят массовые акции: аресты, задержания… Вслед за задержанными «обнальщиками» под раздачу попадут и их клиенты», — считает собеседник.

Собеседник считает, что услугами «финок» пользуется достаточно большое количество субъектов хозяйствования. «А это значит, что должностным лицам этих субъектов хозяйствования предъявят обвинения (уклонение от уплаты налогов и тому подобное), либо документы «финарей» признают не имеющими юридической силы, расходы по ним будут сняты с затрат, а предприятиям предъявят дополнительные налоговые платежи». Процесс взыскания дополнительных налогов с предприятий, от уплаты которых они уклонялись, возможно, станет массовым.

«Строительство, ЖКХ, капитальный ремонт — весьма криминализованная сфера беларуской экономики. Причин — несколько. Прежде всего в строительстве очень большая коррупционная составляющая: получить выгодный подряд, хороший договор на поставку стройматериалов, хороший контракт на поставку оборудования без взяток и откатов практически невозможно. Серьезный спрос генерирует только государство. Есть заказы на строительство крупных торговых центров, знаковых объектов, но в конечном итоге заказчиком все равно является государство либо приближенные к нему предприниматели, схема остается одна: без отката ты не влезешь. Кроме того, постоянно надо «подмазывать» всяких контролеров», — поясняет собеседник.

Большие объемы теневого наличного оборота в строительстве вызваны особенностями налогообложения в стране.

«Строительство — сфера, очень большую часть денег в которой приходится тратить на оплату труда. Строители у нас традиционно получали всегда больше, чем все остальные, на уровне программистов, а то и больше. Строительные услуги — это труд работников и эксплуатация оборудования. А фонд оплаты труда в Беларуси облагается большими налогами. Речь идет не только и не столько о подоходном налоге с граждан, сколько о платежах в Фонд соцзащиты населения: 34% — с предприятия, 1% — с работника, и 13% подоходного налога с работника — в итоге 48% забирает государство. Чтобы выплатить работнику рубль, надо заплатить почти 50 копеек в бюджет. Существует очень большой соблазн эти деньги обналичить и отдать строителям кэшем; строителям все равно, как получать деньги, а владелец строительной фирмы получает существенную экономию. На каждом среднем отделочнике или каменщике владелец фирмы экономит 500 баксов», — отмечает собеседник.

За наличный расчет проще покупать даже стройматериалы, которые могут выходить дешевле. «Вот три составляющих, провоцирующие обналичку в строительстве», — отмечает предприниматель.

Изменились и схемы работы «финок» с клиентами.

«Если раньше деньги перечислялись «финкам» в основном за выполнение строительных работ, то сейчас начинают закупать стройматериалы по завышенным ценам. С одной стороны, такая схема похитрее, но с другой — искажается себестоимость строительства, в том числе и жилых объектов. А это уже не столько экономическая, сколько социальная проблема. В итоге стоимость квадратного метра в Беларуси растет, хотя реально вряд ли превышает 200-300 долларов», — подытожил собеседник.