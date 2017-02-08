Ученые: Любимая музыка действует на мозг, как опиаты 1 8.02.2017, 19:39

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Много вещей может привести человека в состоянии эйфории.

Музыка действует на те же регионы мозга, в которых рождается чувство удовольствия при занятиях сексом или приеме наркотиков, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports (перевод – РИА Новости).

"Мы впервые показали, что внутренние опиаты мозга напрямую связаны с чувством удовольствия от прослушивания музыки. То, что участники опытов рассказывали нам после участия в них, было потрясающим. К примеру, один из них говорил, "я знаю, что это моя любимая песня, но она звучала как то не так, как обычно". Другой признался, что музыка на него почему-то не действовала", — рассказывает Дэниел Левитин (Daniel Levitin) из университета Макгилла в Монреале (Канада).

В последние годы ученые обнаружили множество свидетельств того, что наркотики действуют на мозг человека и вызывают эйфорию и другие эффекты не уникальным путем, как считали медики раньше. Оказалось, что схожим образом на "центр удовольствия" действуют самые разные вещи – общение с друзьями, занятия сексом и даже религиозные чувства.

Как рассказывает Левитин, многие нейрофизиологи предполагали, что аналогичным образом должна действовать на человека и музыка, при проигрывании которой включаются те же зоны коры и глубинных слоев мозга, что и при приеме психотропных препаратов. Несмотря на очевидность такого предположения, никто не воспринимал его всерьез и не пытался удостовериться, так ли это.

Канадские ученые проверили эту гипотезу крайне оригинальным способом — они предположили, что если сходства действительно есть, то удовольствие от музыки должно притупиться или вообще исчезнуть, если заблокировать те рецепторы, на которые обычно действуют молекулы наркотиков. Сегодня врачи используют такие препараты для того, чтобы "откачивать" опиатных наркоманов и подавлять эффекты от передозировки героином и похожими на него веществами.

Взяв один из таких препаратов – налтрексон – ученые предложили выпить его нескольким добровольцам, после чего прослушать две любимых аудиозаписи. Во время этой процедуры ученые следили за изменениями в мимике лица и в работе мозга участников опытов, а после него они опросили их на предмет того, поменялось ли их восприятие музыки. Для чистоты проведения опытов ни сами участники, ни ученые не знали, что принимал тот или иной доброволец – настоящий налтрексон или таблетку-пустышку.

Как оказалось, блокада опиоидных рецепторов в мозге добровольцев действительно сильно влияла на восприятие музыки – в среднем, удовольствие от прослушивания любимых записей снизилось на 14 пунктов по 100-балльной шкале, а прослушивание нейтральной музыки наоборот, стало чуть более приятным.

Схожая картина, по словам канадского нейрофизиолога, наблюдалась как в данных прямых наблюдений за мимикой лица, так и в рассказах участников опытов. Все это, как шутят ученые, доказывает справедливость утверждения о том, что секс, наркотики и рок-н-ролл имеют общую природу.

Проведение этих опытов, признает Левитин, было особенно сложным с правовой и этической точки зрения, так как и ученым, и добровольцам пришлось потратить много времени и усилий для того, чтобы получить налтрексон и убедить чиновников в том, что он будет применяться надлежащим образом в запланированных учеными экспериментах.

В следующих своих опытах, которые пока не получили одобрения, канадские нейрофизиологи попытаются проверить, какую роль в этом процессе играет ожидание удовольствия от прослушивания музыки, считающееся сегодня одним из главных движущих факторов при формировании наркозависимости.