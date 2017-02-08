Еще недавно прибыльное предприятие «Базис-Новополоцк» может стать банкротом 5 8.02.2017, 19:45

19,485

Ранее успешное торгово-производственное предприятие сейчас переживает непростые времена.

Сразу несколько жителей Новополоцка обратились с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе ранее успешного торгово-производственного предприятия, которое сейчас переживает непростые времена, сообщает novopolotsk.by.

В районах улиц Ктаторова и Калинина, как сообщают местные жители, ухудшилась ситуация с торговым обслуживанием населения, поскольку некоторые продовольственные магазины ОАО «Базис-Новополоцк» закрылись, в других значительно сузился ассортимент товаров. Как изменится положение дел в ближайшей перспективе?

– На сегодняшний момент, – пояснил заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрий Самуськов, – предприятие находится в процессе досудебного оздоровления. Комиссией по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) разработан комплекс мер по восстановлению его платежеспособности. Власти города и руководство ОАО «Базис-Новополоцк» принимают все необходимые меры для выхода из сложной ситуации.

Одной из причин ее возникновения стала выплата кредита, взятого на строительство в девятом микрорайоне крупного торгового центра «Глобус», открывшегося в сентябре 2015 года. На осуществление этого инвестиционного проекта затрачено 110 млрд неденоминированных рублей. Расчет был сделан на то, что невдалеке будет построен новый мост через Двину, и вся инфраструктура микрорайона, являющегося въездными воротами в город, получит дальнейшее развитие.

Но реализация планов приостановилась из-за общих экономических причин. Возникли трудности в предпринимательской среде, резко уменьшился спрос на арендные помещения, в том числе предлагаемые «Глобусом». Между тем Национальный банк проводил жесткую монетарную политику, инфляция была невысокой, а ставки по кредитам уменьшились несущественно. «Базис» без просрочек погашал задолженность, вымывая собственные оборотные средства. Начались проблемы в расчетах с поставщиками, не хватало денег для закупки новых товаров, произошло снижение объемов продаж.

Для выхода из создавшегося положения были предприняты такие вынужденные шаги, как продажа части объектов с аукциона. Для сокращения затрат проведена оптимизация численности работников. Организация школьного питания, которой занималось ОАО «Базис-Новополоцк», по решению горисполкома передана гостиничному комплексу «Новополоцк».

На данном этапе принята стратегия продажи всей продуктовой сети предприятия крупным покупателям.

– Мы смотрим на долгосрочную перспективу и хотим, чтобы в город пришли серьезные, авторитетные игроки. Главная цель – обеспечить качественное обслуживание населения. Наиболее сильные позиции на рынке продовольственных товаров сегодня имеют крупные торговые сети, – подчеркнул Дмитрий Самуськов.

Искусственную приостановку развития ритейлеров он назвал тупиковым путем, ведь здоровая конкуренция позволяет сдерживать рост цен и повышать качество обслуживания, а в конечном счете от этого выигрывает покупатель. Вместе с тем Дмитрий Владимирович отметил, что два других основных субъекта торговли Новополоцка – компании «Евроторг» и «Ресттрэйд» – согласно антимонопольному законодательству уже исчерпали возможности для дальнейшего приобретения объектов, так как их доли превышают 20%.

Сейчас завершена подготовка пакета документов для проведения аукциона, где будут выставлены два лота: семь продовольственных магазинов ОАО «Базис-Новополоцк» и отдельно – торговый центр «Двина». Торги состоятся 3 марта. Эксперты считают предложения интересными. Кафе быстрого питания «Смайл» будут реализованы в едином имущественном комплексе вместе с магазинами, в структуру которых они входят. Кафе «Лилея» планируется передать гостиничному комплексу «Новополоцк». Одновременно прорабатывается вопрос передачи акций предприятия в доверительное пользование концерну «Мясомолпром».

В горисполкоме рассчитывают, что комплекс предпринятых мер позволит ОАО «Базис-Новополоцк» вернуться к эффективной хозяйственной деятельности, а новый владелец сети приложит максимум усилий для насыщения продовольственных магазинов широким ассортиментом товаров и улучшения торгового обслуживания жителей близлежащих домов.