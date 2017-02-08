Intel запатентовала изогнутый ноутбук 1 8.02.2017, 20:21

В патенте описано устройство, у которого изогнута не только верхняя крышка с дисплеем, но и нижняя, где расположена клавиатура.

Компания Intel запатентовала полностью изогнутый гибридный ноутбук, сообщает отраслевой портал The Leaker.

В патенте описано устройство, у которого изогнута не только верхняя крышка с дисплеем, но и нижняя, на которой находится клавиатура и сенсорная панель. Кроме того, экран компьютера может отсоединяться, что позволяет использовать его в качестве планшета, пишет lenta.ru.

Однако в документе не описаны технические характеристики ноутбука. По этой причине невозможно узнать предполагаемый вес устройства, его размеры и другие детали. Отмечается, что девайс от Intel может быть представлен вместе с процессорами нового поколения.

Первый ноутбук с изогнутым экраном был представлен компанией Acer на выставке IFA 2016. Компьютер имеет 21-дюймовый экран с разрешением 2560x1080 пикселей, процессоры Intel Core i7 седьмого поколения и две NVIDIA GeForce GTX 1080 в режиме SLI.