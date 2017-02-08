Где производят водку для Лукашенко 32 8.02.2017, 20:33

Водку выпускают только под заказ диктатору, в магазины она не поступает.

Во время пресс-конференции Александр Лукашенко сообщил, что на приемах у него подают водку «Президент». Второй такой водки, заверил, в мире больше нет. Сколько бы ее ни выпил, утром голова светлая. Tut.by выяснил, что это за чудо-напиток и где его производят.

Оказалось, водку для правителя выпускает «Минск Кристалл».

— Подтверждаем, делают ее у нас, — сообщают на предприятии. А вот особенностями рецептуры не делятся. Это, уточняют, коммерческая тайна.

— Нужно прислушаться к словам президента: если он сказал, что эта водка уникальная, у нас нет оснований ему не верить, — говорят на «Минск Кристалле». — И если она продолжает выпускаться для президента, значит, она действительно качественная.

Сам Лукашенко в прошлую пятницу рассказал, что для водки «Президент» используют родниковую воду и спирт особой очистки.

— Спирт покупали сначала во Франции, но в последнее время господин Радоман (глава агрокомбината «Снов». — Прим.) научился производить спирт не хуже французского, и мы теперь используем свой, — отметил Лукашенко.

Правда, на агрокомбинате «Снов» вопросу о спирте удивились.

— Мясо у нас есть, молоко, а про спирт ничего не знаем, — ответили на том конце провода и посоветовали набрать «Сновский крахмальный завод» — филиал «Минск Кристалла».

Там тоже развели руками: у нас из продукции только крахмал, и снова отправили на агрокомбинат: «Может, они недоговаривают?».

Точку в поисках поставили на предприятии «Минск Кристалл».

— Мы изготавливаем водку из нашего спирта, — пояснили на заводе. — Наши спирты разной степени очистки. Этот — самой высшей.

По словам сотрудницы предприятия, водку «Президент» выпускают только под заказ диктатору, в магазины она не поступает. Даже она сама ее не пробовала.