Украинский тренер Скрипник все еще может возглавить сборную Беларуси 8.02.2017, 20:43

Виктор Скрипник, не желая нагнетать обстановку по поводу варианта со сборной Беларуси, попросил запастись терпением.

Экс-наставник бременского «Вердера» украинец Виктор Скрипник фигурирует в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

По просьбе «Прессбола» с 47-летним тренером связался по телефону один из украинских специалистов. Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать.

По нашей информации в пуле претендентов на должность рулевого сборной Беларуси, помимо Скрипника, продолжают числиться Олег Кононов, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.