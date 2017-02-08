Мужчина спас прыгнувшую с крыши жену, схватив ее за волосы 8.02.2017, 20:53

Мужчина почти три минуты удерживал женщину за волосы на высоте около 20 метров.

В китайской провинции Шеньси мужчина спас свою жену, когда она прыгнула с крыши. Он успел схватить ее за волосы.

Мужчина почти три минуты удерживал женщину за волосы на высоте около 20 метров, пока не появилась помощь — полицейские (также помогла труба, за которую зацепилась китаянка). Правоохранители говорят, что они появились вовремя — мужчину уже покидали силы.

Как пишет dailymail.co.uk, женщина решила прыгнуть с крыши после ссоры с мужем.