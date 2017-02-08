закрыть
8 февраля 2017, среда, 21:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мужчина спас прыгнувшую с крыши жену, схватив ее за волосы

  • 8.02.2017, 20:53

Мужчина почти три минуты удерживал женщину за волосы на высоте около 20 метров.

В китайской провинции Шеньси мужчина спас свою жену, когда она прыгнула с крыши. Он успел схватить ее за волосы.

Мужчина почти три минуты удерживал женщину за волосы на высоте около 20 метров, пока не появилась помощь — полицейские (также помогла труба, за которую зацепилась китаянка). Правоохранители говорят, что они появились вовремя — мужчину уже покидали силы.

Как пишет dailymail.co.uk, женщина решила прыгнуть с крыши после ссоры с мужем.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет