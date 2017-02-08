Верные друзья Владимир Бекиш, «Радио Свобода»

8.02.2017, 21:05

Владимир Бекиш

Фото с сайта krymr.com

Кто сегодня самые лучшие друзья и союзники России?

Кто готов лечь своими костьми за наши скрепы? Кто с готовностью отдаст нам последнюю рубашку в ответ на наш благосклонный взгляд? И дружескую улыбку? Я уж не говорю о помощи наших воздушно-космических рыцарей. Предполагалось, что теперь уже, наконец-то, Америка. Но оно как-то... Темнит, юлит и отнекивается пока. Ну, так и кто же тогда?

Попробуем понять. При этом предлагаю верных до мозга костей «ДНР», «ЛНР» и Республику Кирибати не рассматривать. Ну, ясно, что Сирия. И понятно почему. Мы для нее – все. Ну, по крайней мере для ее легитимного президента. Взглянем на суверенную, гордую и стойкую Сирийскую Арабскую Республику повнимательнее. Сначала попавший в трудное положение президент Башар Асад попросил Россию побомбить свою страну. Ну, не всю, а ту ее часть, которую он потерял. Помогли. Потом попросил с поставками всего, что только можно. Поддержали. В долг. Без возврата. Потом попросил сыграть концерт в Пальмире... Ну, и так далее. В общем, так выходит, что главный союзник и друг России на Ближнем Востоке – Сирия. Но – не государство, а президент страны Башар Асад.

И вот что интересно. Он, конечно, законно избранный президент суверенного государства. И потому мы именно с ним имеем дело. Вот только некоторые обстоятельства смущают. Скажем, вдруг взял президент Асад и отдал часть территории своей страны другой стране – России, в данном случае – бесплатно и навсегда. Речь идет о базе Хмеймим. Конечно, территория базы – не полстраны. И все же. Бесплатно и бессрочно, без права контроля и досмотра всего, что туда прибывает и оттуда убывает... А потом вдобавок еще и базу Тартус – тоже отдал. Бесплатно. И хоть и не бессрочно-навечно, а всего-то на 49 лет, все равно как-то смотрится нехорошо. Непатриотично.

Тем более что террористы практически побеждены. Уничтожены. Если «Исламское государство» в Сирии повержено и будущего у него нет, то почему Россия в Хмеймиме – бессрочно-навечно? Не означает ли это, что ИГ тоже бессрочно? А еще с любовью принял Асад в город Алеппо военную полицию России. Чтобы помогала поддерживать порядок во фронтовом городе. И хотя полиция эта чеченская, то есть вроде как мусульманская, как-то... странно. Что, они будут останавливать прохожих на улице и регистрацию у них проверять? А если нет регистрации у приехавшего в Алеппо сирийца – в кутузку его поволокут? И опять же, сириец этот – он как должен реагировать на полицейского из другого государства? И как он – сириец – определит, кто перед ним? У российско-чеченских военных полицейских на рукаве нашивка со словами «Военная полиция» – на русском языке. Не на арабском. И даже не на английском. На русском...

В отношении суверенного легитимного правительства Сирии выяснилась одна любопытная вещь. На переговорах в Астане между Россией, Ираном и Турцией обсуждалось будущее Сирии. Ну, там были еще представители официального Дамаска, конечно... И представители части сирийской оппозиции, которые тоже вроде бы обсуждали иногда судьбу Сирии. На этих переговорах Россия представила проект новой сирийской конституции. Формально проект был подан как помощь российских юристов сирийским товарищам, но на деле, похоже, даже президента Асада не ставят в известность о деловитой работе России по будущему Сирии. И вообще, такое впечатление, что Асад – это совсем уж виртуальный президент: не видно его, не слышно... Есть ли он или нет... На что он влияет... И кажется, что если завтра Россия потребует, чтобы во всех городах Сирии были открыты пельменные, а на дорогах внедрен «Платон» – внедрят моментально...

Не верите? В проекте новой Конституции Сирийской Арабской Республики, которая находится на арабском Востоке и в которой говорят по-арабски, российские «консультанты» предложили убрать из названия страны слово «арабская»... Можете себе представить реакцию сирийцев... Одним словом, Сирия, конечно, союзник и друг. Но как-то... опереточно все.

А еще у России наметился новый друг. На Дальнем Востоке. Называется Филиппины. Президент Родриго Дутерте так и говорит: союз Филиппин с Россией посильнее «Фауста» Гете будет, даже Америка умоется. И вот уже российские военные корабли прибыли с визитом на Филиппины, и президент Дутерте посетил эти корабли, выразил восторг и дружбу. И предложил России военно-морскую базу на Филиппинах. «Выгоню, – говорит президент, – американцев к чертям собачьим. И России базу предоставляю. В любой момент». Тут надобно сказать, что президент Дутерте целиком за свой народ. Настолько, что ради народа плюет на все законы и нормы морали, справедливости и совести. И готов убить. Что, собственно, и делал лично и неоднократно – убивал. О чем с гордостью говорит. И других призывает. Убивать без суда и следствия ради блага народа-несмышленыша.

Ну, и ясное дело, что Москва с радостью и готовностью ринулась налаживать нерушимую дружбу между братскими народами Филиппин и России. Тем более что не так давно президент Дутерте обозвал Барака Обаму сукиным сыном. А что может быть приятнее для уха гордого россиянина, которому этот Обама только что в лифте лично не гадил. Правда, по поводу президента Трампа Дутерте еще ничего не успел сказать. И может, оно и хорошо. Потому что Трамп – горячий парень и в руках у него – ядерное оружие. Черт его знает, что он себе вообразит.

Обозначился у России и еще один многообещающий друг. И как-то так получилось, что дружба эта начала крепнуть тоже на российском корабле, микро-авианосце «Адмирал Кузнецов» – когда тот рассекал Средиземноморье возле Ливии. Зовут этого друга фельдмаршал Халифа Хафтар. Ливийский фельдмаршал. Личность очень непростая: командир Ливийской национальной армии. То есть борец. За свободную Ливию. Хафтар – лидер одной из трех основных группировок, ведущих борьбу за власть в Ливии. Почему Россия сделала ставку именно на него – неизвестно, но – сделала. В частности, удовлетворила просьбу Хафтара, начинает поставки оружия на сумму в два миллиарда долларов. Понятно, что эти деньги никогда не вернутся в Россию. А что взамен? Ответ прост: Хафтар пообещал предоставить России военно-морскую базу в Бенгази. А это, для вашего сведения, во-первых, доступ в Северную Африку. А во-вторых – 700 километров до Европы...

Есть, правда, несколько не очень приятных нюансов. Ну, к примеру, г-н Хафтар отличается легкостью смены ориентиров и моральных скреп. Он начинал вместе с Муамаром Каддафи, участвовал вместе с ним в военном перевороте. Потом, в 2011 году, предал Каддафи. После смерти Каддафи стал бороться за власть в стране, но не смог вписаться ни в одну из группировок – и уехал блаженствовать в Америку, в Вирджинию. Когда Ливия стала окончательно рассыпаться, вернулся домой. Создал свою частную армию, назвав ее Национальной ливийской. Отказался подчиняться парламенту. Стал мочить исламистов в Бенгази, заодно и армию сидящего в Триполи правительства. Ясно, что Хафтар «кинет» Россию, как только переменится ветер. Но это же будет потом... А пока-то он наш... Против всех и за себя. Путина уважает. По-русски говорит. Что еще надо для дружбы?..

Кто еще у нас в друзьях? Помощниках и единомышленниках? А вот такая страна – Венесуэла. Далекая, красивая и гордая. Раньше лучшими друзьями Венесуэлы были Куба и Китай. Но Куба вдруг как-то стала стремительно менять ориентацию, и дружба с Венесуэлой сразу стала давать сбои. Китай вложил в венесуэльскую экономику 40 миллиардов долларов – закупил почти всю добычу венесуэльской нефти на корню, на много лет вперед, по «очень привлекательным» ценам. И когда у народного президента Николаса Мадуро возникли проблемы, Китай принялся общаться с венесуэльской оппозицией...

Россия по-прежнему прочно дружит с Мадуро. Поддерживает его во всем, в том числе поставками оружия и политическими заявлениями о том, что «противники законной власти готовят в Венесуэле цветную революцию». Законная власть в Каракасе и вправду испытывает трудности из-за того, что бюджет страны на 90% наполняется продажей нефти. Которая подешевела, холера... Но президент Мадуро не сдается. Он только в минувшем году пять раз поднимал размер минимальной зарплаты трудящимся. И установил предельно допустимые цены на продовольствие и товары первой необходимости, чтобы буржуи-торгаши не наживались. Армия взять под контроль все магазины и фабрики туалетной бумаги. Инфляция в стране в 2016 году составила 400%, а товаров в магазинах просто не осталось. Массовые беспорядки в стране Мадуро, естественно, относит на счет заговора США, лично Обамы.

Подведем итоги. Вот настоящие друзья России. Президент Сирии Башар Асад – готовый на все, только бы продолжать сидеть в своем кресле. Президент Филиппин Родриго Дутерте – покровитель убийц, плюющий на любые законы – готовый оказать любое содействие ради того, чтобы утереть нос Америке. Ливийский мятежник и серийный предатель Халифа Хафтар, готовый на дружбу ради поставок российского оружия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро – разоривший народ и страну, уверенный в потусторонней поддержке умершего Уго Чавеса – ищет политической поддержки России, чтобы еще немного просидеть во дворце Мирафлорес. В принципе – неплохая компания...

Владимир Бекиш, «Радио Свобода»