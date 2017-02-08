За два дня из запаса призвали 1500 военнообязанных 11 8.02.2017, 21:47

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Завтра часть из них примут присягу.

В Беларуси проходит комплексная проверка боеготовности, в связи с которой проводится масштабная ревизия отечественных воинских частей и соединений. Планировалось, что во время проверки из запаса призовут несколько тысяч военнообязанных. За два дня призвано полторы тысячи человек, завтра часть из них примут присягу.

Сообщалось, что мероприятия в рамках проверки будут проходить в сложных условиях зимы. Это позволит на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи по обеспечению исправности функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск положенных норм довольствия. Главный вопрос — контроль за обеспечением безопасности военной службы.

— В соединения и воинские части Вооруженных сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. В течение 6—7 февраля призвано из запаса около 1500 военнообязанных. 9 февраля части из них предстоит принять Военную присягу. 7 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получил понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады. После выполнения комплекса мероприятий батальон совершит марш в назначенный район и приступит к оборудованию переправы через р. Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне «Осиповичский», — сообщает Министерство обороны.

С утра 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.