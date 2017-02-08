Shell закрывает легендарное месторождение Brent
- 8.02.2017, 22:15
Смесь нефти, добываемой на месторождении Brent, дала название эталонной марке сырья.
Нефтегазовая компания Shell начала консультации по поводу вывода из эксплуатации одного из крупнейших в Северном море месторождений Brent. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает liga.net.
Shell уже подала программу по закрытию месторождения в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.
«Мы провели тщательный анализ, обширные исследования и подробные консультации с более чем 180 заинтересованными организациями в течение последних 10 лет. Мы считаем, что наш план по выводу из эксплуатации месторождения Brent является безопасным», - заявили в Shell.
Shell начала готовить месторождение к закрытию в 2006 г. За это время было проведено более 300 исследований. Добыча на платформе Brent Delta прекратилась в 2011 г., на блоках Brent Alpha и Brent Bravo - в 2014 г. На блоке Brent Charlie производство нефти будет продолжаться еще в течение нескольких лет.
Месторождение эксплуатируется с 1976 г. - за это время на нем добыто около 3 млрд барр. углеводородов в нефтяном эквиваленте. Этот объем составил приблизительно 10% всей добычи Великобритании. Смесь нефти, добываемой на месторождении Brent, и дала название эталонной марке нефти Brent Crude.
Напомним, ранее сообщалось, что Royal Dutch Shell продаст нефтегазовые активы в Северном море британской нефтекомпании Chrysaor за $3,8 млрд.