Shell закрывает легендарное месторождение Brent 8.02.2017, 22:15

Смесь нефти, добываемой на месторождении Brent, дала название эталонной марке сырья.

Нефтегазовая компания Shell начала консультации по поводу вывода из эксплуатации одного из крупнейших в Северном море месторождений Brent. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает liga.net.

Shell уже подала программу по закрытию месторождения в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

«Мы провели тщательный анализ, обширные исследования и подробные консультации с более чем 180 заинтересованными организациями в течение последних 10 лет. Мы считаем, что наш план по выводу из эксплуатации месторождения Brent является безопасным», - заявили в Shell.

Shell начала готовить месторождение к закрытию в 2006 г. За это время было проведено более 300 исследований. Добыча на платформе Brent Delta прекратилась в 2011 г., на блоках Brent Alpha и Brent Bravo - в 2014 г. На блоке Brent Charlie производство нефти будет продолжаться еще в течение нескольких лет.

Месторождение эксплуатируется с 1976 г. - за это время на нем добыто около 3 млрд барр. углеводородов в нефтяном эквиваленте. Этот объем составил приблизительно 10% всей добычи Великобритании. Смесь нефти, добываемой на месторождении Brent, и дала название эталонной марке нефти Brent Crude.

Напомним, ранее сообщалось, что Royal Dutch Shell продаст нефтегазовые активы в Северном море британской нефтекомпании Chrysaor за $3,8 млрд.