Новым талисманом БАТЭ станет Маланка 1 8.02.2017, 22:18

Прежний маскот - Батоша - не уходит на пенсию, а продолжит радовать любителей футбола на «Борисов-Арене».

Новым маскотом ФК БАТЭ станет Маланка. Это стало известно по итогам голосования болельщиков, футболистов и тренерского штаба команды.

На стыке 2016 и 2017 годов состоялся прием работ на открытый конкурс по определению нового маскота «желто-синих». Данное начинание получило серьезный отклик — на клубный адрес пришло около 50 интересных и креативных вариантов.

После предварительного отбора было оставлено семь, которые и предстали на суд жюри, куда вошли болельщики, самые опытные игроки нынешнего состава и весь тренерский штаб. Итак, большинством голосов победу праздновал образ Маланка за авторством давнего и преданного поклонника БАТЭ Сергея Кузьмича — ему достанется денежный приз в 500 рублей.

Молния является элементом логотипа завода БАТЭ, использовалась на форме футбольной команды, выступавшей в первенствах БССР. Молнию на своей атрибутике и баннерах изображают фанаты БАТЭ, отдавая тем самым дань истории клуба.

Следующий этап — доработка маскота совместно с автором. Презентовать Маланку в окончательном виде планируется на традиционной встрече с болельщиками перед стартом чемпионата-2017.

Обращаем внимание: прежний маскот — Батоша — не уходит на пенсию, а продолжит радовать любителей футбола на «Борисов-Арене». Клуб выражает благодарность всем, кто принял участие в конкурсе, — и подарит каждому игровую майку образца прошлого сезона, — говорится на официальном сайте чемпиона Беларуси.