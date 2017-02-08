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Президента Сомали избрали в авиационном ангаре

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  • 8.02.2017, 22:31
Мохамед Абдуллахи Мохамед был избран президентом в ангаре
фото: EPA

В Сомали, фактически переставшем существовать как государство в 1991 году, свободные выборы не проводились с 1969 года.

В Сомали избран новый президент. Им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, передает ВВС.

В голосовании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки «Аш-Шабаб».

Группировка «Аш-Шабаб», которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.

После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.

В Сомали, фактически переставшем существовать как государство в 1991 году, свободные выборы не проводились с 1969 года.


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