Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва 8.02.2017, 23:16

Джек Николсон

Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на «Оскар» фильма «Тони Эрдманн».

Артист впервые появится в кино после семилетнего перерыва, пишет lenta.ru.

В картине также снимется американская артистка Кристен Уиг, известная по фильмам «Марсианин», «Она» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

В январе оригинальная лента «Тони Эрдманн» немки Марен Аде была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Тони Эрдманн» мы также включали в топ-20 лучших независимых фильмов прошлого года.

Последним выпущенным на экраны фильмом с Николсоном на сегодняшний день является комедия «Как знать…» (How Do You Know?), которая вышла на экраны в декабре 2010 года.

79-летний Джек Николсон — американский актер и режиссер. Он был номинирован на «Оскар» 12 раз и получил эту награду трижды. За свою 60-летнюю карьеру Николсон сыграл в таких лентах, как «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Китайский квартал», а также в картине Стэнли Кубрика «Сияние».

Напомним, в столичном прокате картину «Тони Эрдманн» можно увидеть с 23 февраля.