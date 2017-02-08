Николай Статкевич: Надо отучить власть залезать в наши карманы 6 8.02.2017, 23:25

Оппозиционный лидер призывает на Марш рассерженных белорусов, который состоится 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска.

Николай Статкевич выступил с обращением к белорусам на своей странице в «Фейсбуке».

«Сбор подписей показал недовольство белорусов незаконными поборами режима с людей, которые из-за его же бездарного управления экономикой не имеют возможности иметь нормальную работу. Теперь нужно сделать следующий шаг - оказать давление на режим, чтобы отучить его при любой надобности залезать в наши карманы.

Сами по себе петиции или массовые персональные обращения к власти помогают решить проблемы только в тех странах, где власть избирается народом на честных выборах. Ведь там каждый политик при власти понимает, что если он не будет реагировать на массовые обращения, то на следующих выборах за него уже не проголосуют.

У нас, где власть не избирается, а незаконно содержится группой преступников, петиции и обращения, к сожалению, проблем не решают. Это как банда рэкетиров регулярно собирает деньги с жителей какого-то района.

Представьте реакцию пахана тех рэкетиров, когда жители района обратятся к нему с петицией не забирать больше их денег. В лучшем случае посмеется с терпил. Ведь на какие средства он будет приобретать себе дворцы и лимузины, содержать шлюх, ездить отдыхать в экзотических странах, платит своим бандитам? А если жители района попросят у пахана разрешения собраться попротестовать против его поборов на болоте в близлежащем лесу, то он может даже позволить им это безобидное занятие. Пусть лохи сами с собой повыпускают пар на том болоте. Будет над чем похохотать вместе со своими шестерками на очередном банкете.

Бандитов, если не говорить о крайних средства, можно пронять только одним - собраться вместе и прийти к ним. Чтобы они тряслись, осторожно выглядывая из-за штор из окон. Чтобы гадали, а сколько придет людей в следующий раз и что они будут делать. Чтобы увидели, что люди уже на грани терпения. Только тогда мы можем заставить их отстать от нас.

17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска - Марш рассерженных белорусов.

Заставим эту банду уважать нас!

Власть - народу!» - написал Николай Статкевич.