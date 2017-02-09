Сенат утвердил Джеффа Сешнса генеральным прокурором США 9.02.2017, 7:52

Джефф Сешнс

Cенатор-республиканец от штата Алабама был выдвинут Трампом на пост генерального прокурора еще в ноябре прошлого года.

Сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса, кандидатуру которого представил президент Дональд Трамп, генеральным прокурором страны.

За назначение Сешнса на должность генпрокурора проголосовали 52 сенатора, против – 47, сообщает русская служба ВВС.

Ранее сенаторы от Республиканской партии проголосовали за то, чтобы остановить выступление сенатора-демократа Элизабет Уоррен, которая зачитала в сенате письмо вдовы Мартина Лютера Кинга с критикой в адрес Джеффа Сешнса. Письмо было написано 30 лет назад, когда Сешнсу было отказано в должности федерального судьи из-за его расистских комментариев.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел прервал выступление Элизабет Уоррен и заявил протест спикеру сената, сказав, что Уоррен нарушила правила палаты, "подвергнув сомнению поведение другого сенатора".

Кандидат на пост генпрокурора США отрицает симпатии к Ку-клукс-клану

Днем ранее президент Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в затягивании назначений министров и создании помех для работы его администрации.

Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21, несмотря на то что с инаугурации нового президента прошло уже почти три недели.

"Белый парень"

Джефф Сешнс, сенатор-республиканец от штата Алабама, был выдвинут Трампом на пост генерального прокурора еще в ноябре прошлого года, сразу после победы на президентских выборах.

Сешнс 20 лет является членом сената, в палате он возглавляет два подкомитета - по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил).

Сешнсу приписывают фразу, сказанному одному из темнокожих чиновников - о том, что ему стоит быть осторожней при разговоре с "белыми парнями". Самого чиновника он якобы назвал "мальчиком". Сам Сешнс отрицает факт подобного разговора.

Сешнс неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции.

Ранее Джеффу Сешнсу пришлось отрицать свои симпатии к Ку-клукс-клану. В начале января в обращении к юридическому комитету сената США Сешнс заявил, что обвинения в том, что он поддерживал Ку-клукс-клан, являются ложными. По его словам, он питает отвращение как к самой ультраправой организации, так и к лежащей в ее основе идее превосходства белой расы.