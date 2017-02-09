Из-за морозов в Беларуси заработала экстренная телефонная линия 9.02.2017, 8:05

Температурный минимум зафиксирован в Лиозно Витебской области.

Минувшей ночью до минус 27 градусов отмечалось на северо-востоке страны. Температурный минимум зафиксирован в Лиозно Витебской области. Энергосистема страны к такому развитию погодных условий готовилась заблаговременно. Никаких сбоев за минувшие сутки в теплоснабжении не зафиксировано, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В круглосуточном режиме всегда дежурит 146 диспетчерских служб районов электрических сетей. В круглосуточном режиме они ведут мониторинг и устраняют повреждения.

Практически по всей стране в особо многолюдных местах, на вокзалах, рынках и остановках общественного транспорта разворачиваются пункты обогрева.

В Минской области открыта экстренная телефонная линия. Набрав номер 201 (для абонентов velcom, МТС, life), граждане могут сообщить о проблеме и получить помощь. Если нужна специализированная поддержка, позвонившего перенаправят в спецслужбы или начнут работать волонтеры и сотрудники Белорусского Красного креста.