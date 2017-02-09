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Чтоб избавиться от шумных соседей, Месси купил у них дом

  • 9.02.2017, 7:59
Фото: 1-nah.ru и novate.ru

Сумма сделки держится в секрете.

Ценящий тишину и спокойствие аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил дом у шумных соседей. Об этом рассказал его одноклубник Иван Ракитич, сообщает lenta.ru.

«Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями. В итоге он приобрел и их дом, чтобы жить в спокойствии», — рассказал Ракитич.

Сумма покупки не называется.

20 января появилась информация, что 29-летний Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Руководство «Барселоны» готовит ему новый контракт, срок которого будет рассчитан до конца карьеры. Точная сумма зарплаты не сообщается.

В данный момент форвард зарабатывает 316 тысяч евро (338,5 тысячи долларов) в неделю. Самым высокооплачиваемым футболистом на планете является соотечественник Месси Карлос Тевес, выступающий за китайский «Шанхай Шеньхуа». Его зарплата составляет 615 тысяч фунтов стерлингов (763,5 тысячи долларов) в неделю.


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