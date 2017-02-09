Борис Джонсон отказался от американского гражданства 4 9.02.2017, 9:06

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Британии обладал гражданством США по праву рождения.

Глава британского МИД Борис Джонсон отказался от гражданства США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (перевод – DW). Издание опубликовало список людей, которые отказались от паспортов граждан Соединенных Штатов в 2016 году. Такой перечень каждый квартал публикует

Борис Джонсон обладал американским гражданством по праву рождения, он родился в Нью-Йорке. По его словам, он не жил в США с пяти лет, но при этом сохранял гражданство. В 2014 году он заявил, что власти США требуют от него уплатить налог с продажи его лондонского дома. Сообщалось, что его долг мог составлять 50 тысяч долларов.

Всего в прошлом году от гражданства США отказались 5411 человек. Сообщается, что число людей с двойным гражданством, которые в 2016 году решили отказаться от американского паспорта, стало рекордным, побив предыдущее достижение начала 1990-х на 26 процентов.