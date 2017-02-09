Ирландские волынщики сыграли с белорусским военным оркестром 2 9.02.2017, 9:15

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По мнению знатоков, ирландские волынки очень похожи на белорусские дуды.

В Минске выступают волынщики 2-го Королевского ирландского полка британской армии вместе с Образцово-показательным оркестром Вооруженных сил Беларуси, сообщает «Белсат».

После долгого перерыва это первый совместный концерт британских и белорусских военнослужащих. Торжества проходят в Музее Великой Отечественной войны, так как нас объединяет не только общий национальный инструмент – объясняет организатор мероприятия, посол Великобритании Фиона Гибб:

«Оба наших народа пострадали во время Второй мировой войны. И я думаю, Беларусь особенно пострадала во время войны. И это как символ нашей совместной борьбы, общей жертвы».

Посол подчеркнула, что британцы помнят о белорусах, которые в составе армии Андерса боролись с нацистами под Монте-Кассино, освобождая Италию. Дань памяти – печально и одновременно торжественно – звучит архаичная ирландская волынка. Белорусский историк Игорь Мельников, из числа приглашенных гостей, поделился впечатлениями от выступления: «Ирландские волынки очень похожи на белорусские волынки. И вот для людей, которые здесь сидели, – для них это не была какая-то чужая музыка. Это был такой гармоничный состав: белорусский оркестр и британские военные были одним целым».

Завершился концерт совместным исполнением «Le Temps des Cathédrale» из «Notre-Dame de Paris». Эта композиция традиционно закрывает международные музыкальные фестивали среди военно-духовых оркестров.