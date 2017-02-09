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«Белавиа» отрицает, что самолет в аэропорту Одессы съехал в поле

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  • 9.02.2017, 9:46
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В авиакомпании утверждают, что самолет просто «двигался с помощью буксира».

Одна из пассажирок сообщила, что самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в поле.

«Самолет Belavia, которым мы летели из Минска, съехал с полосы в поле из-за сильного обледенения. Колеса увязли в земле, и мы час прождали трап. Настолько скользко, что нас диспетчеры вели по трапу каждого за руку к автобусу. Уже в аэропорту. Никто не пострадал», - написала в Фейсбуке одна из пассажирок.

В комментариях пассажирка также сообщила, что в аэропорту Одессы на взлетно-посадочной полосе был лед «на сантиметр или два».

В «Белавиа» подтвердили, что вчера и сегодня в Одессе наблюдаются сложные погодные условия - ледяной дождь, температура воздуха ниже нуля. Однако это не помешало благополучной посадке самолета рейса Минск-Одесса.

Как сообщили в пресс-службе белорусской авиакомпании, во время ухода со взлетно-посадочной полосы из-за сильного бокового ветра самолет двигался с помощью аэродромного буксира, передает telegraf.by.

Пассажиров доставили в терминал на перронных автобусах получать багаж и проходить пограничный и таможенный контроль. Самолет отбуксировали на стоянку — там провели его наземное послеполетное техническое обслуживание.


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