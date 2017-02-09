Ученые: Крик орангутанов может объяснить эволюцию человеческого языка 7 9.02.2017, 9:52

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Исследователи изучили почти 5000 записей издаваемых орангутанами звуков.

Ученые пришли к выводу, что звуки, которые издают орангутаны - один из наиболее близких к человеку вид человекообразных обезьян - могут пролить свет на происхождение языка, сообщает русская служба ВВС.

Исследователи из Даремского университета и Ливерпульского университета имени Джона Мурса изучили почти 5000 записей издаваемых орангутанами визгов, причмокиваний и звуков, похожих на "воздушный поцелуй".

В ходе анализа полученных данных ученые поняли, что с помощью комбинации таких визгов и причмокиваний, которые позволяют орангутангу воспроизводить некое подобие согласных звуков, обезьяны передают друг другу различные сообщения и сигналы.

Особое внимание ученые уделили именно визгу и "воздушным поцелуям" из-за активной артикуляции при их воспроизведении. Как поясняют исследователи, воспроизведение согласных звуков - например, [т], [п] и [к] -больше зависит от движений губ, языка и челюстей, чем от работы голосовых связок.

Человек мог пойти по тому же пути воспроизведения согласных звуков, что и орангутаны. Научившись пользоваться артикуляционным аппаратом, человек смог сложить первые слоги, а затем и слова, предполагают ученые.

"В большинстве языков преобладают согласные звуки. И чем больше у нас строительных блоков, тем больше комбинаций мы можем создать", - поясняет профессор Серж Уитч из Ливерпульского университета имени Джона Мурса.

Долгое время считалось, что орангутаны практически не издают звуков. Однако в 1970-х годах британская исследовательница Регина Фрей, долгое время жившая в лесах Индонезии, продемонстрировала, что орангутаны выражают свои чувства большим набором звуков.