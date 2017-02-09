Студентов подготовительных курсов начали записывать в «тунеядцы» 26 9.02.2017, 9:59

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Первыми «письма счастья» по этому поводу начали получать минчане.

Об этом в письме tut.by пишет читательница из Минска.

«Дочь что ли должна бросить университет, чтобы оплатить налог на тунеядство? Я с зарплатой в 400 рублей не смогу помочь, и так оплачиваю ее учебу», — возмущается минчанка Ирина.

Сейчас ее дочка уже учится на втором курсе университета, но в 2015 году (а именно за этот год сейчас «отчитывают» тунеядцев) девочка ходила на подготовительные курсы.

— В 2014 году Лена закончила школу, но не поступила. Она пошла на подготовительные курсы при университете, за которые мы заплатили 1000 рублей (сумма с учетом деноминации), — рассказывает Ирина. — В декабре ей исполнилось 18 лет, она пыталась устроиться на работу, но желающих взять без опыта не нашлось. Некоторые ровесники Лены устраивались неофициально. К примеру, ее однокурсница работала курьером, но документы не оформляли, в итоге она тоже получила извещение на уплату налога. Но тогда же никто не думал, что появится декрет о тунеядстве.

«Письмо счастья» Елене пришло в конце декабря прошлого года. Ее мать вспоминает, что сразу же позвонила в налоговую инспекцию, где ей сказали, что «подготовительные курсы не засчитываются в участие в финансировании госрасходов».

— И неважно, что мы заплатили за курсы немалые деньги, — уточняет Ирина. — В общем, извещение стало для нас ударом. Я написала заявление в налоговую, в котором последовательно описала ситуацию. Взяла на работе справку о доходах. Что дальше будет — не знаю. В налоговой мне посоветовали обращаться в горисполком в связи с тяжелой жизненной ситуацией, если придет отказ.

По словам Ирины, она не сможет помочь дочери с оплатой налога.

— Я одна ее воспитываю, получаю 400−450 рублей. Дочь учится на платном, в год нужно заплатить 1660 рублей. Сейчас надо внести половину этой суммы. Как можно еще заплатить налог? — задается вопросом Ирина.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».