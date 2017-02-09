В Брестской области три рейсовых автобуса застряли в снежных заносах 1 9.02.2017, 10:20

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Освобождать транспортные средства из снежного плена пришлось спасателям.

Сразу два автобуса застряли 8 февраля на заснеженных дорогах в Столинском районе. Еще один автобус не смог продолжить путь в Брестском районе. Освобождать транспортные средства из снежного плена пришлось спасателям.

Несмотря на эти случаи, движение других автобусов осуществлялось по расписанию.

— В области таких случаев было всего три. Застряли автобусы по дороге в отдаленные от трасс деревни. Водителям помогли выбраться из заносов, и они продолжили движение, — сообщил БелТА генеральный директор «Брестоблавтотранса» Ананий Хвостюк.

По информации РУП «Бреставтодор», на дорогах республиканского значения работает более 100 единиц техники. Уборкой районных дорог занимаются предприятия ЖКХ.