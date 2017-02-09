Минфин России предложил ввести акциз на «Боярышник» 6 9.02.2017, 10:25

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Граждане могут пить суррогатный алкоголь, главное – не забывать платить налоги государству.

Министерство финансов предложило поправки в Налоговый кодекс, которые установят акцизный сбор за продажу спиртосодержащей косметики и парфюмерии, а также бытовой химии. Проект закона вскоре будет опубликован для общественного обсуждения и, как ожидается, вступит в силу в июле 2017 года, сообщает meduza.io.

Инициатива разработана для «противодействия употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях», а также для усиления контроля за реализацией перечисленных категорий товаров.

Какая именно акцизная ставка будет установлена для парфюмерии, косметики и бытовой химии, в карточке документа пока не сказано. Но там отмечается, что будет предложена единая ставка для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сейчас в Налоговом кодексе прописано, что парфюмерия на основе спирта (до 80 градусов) не считается подакцизным товаром, если она разлита в емкости объемом не более 100 миллилитров.

Максимальная из действующих ставок акциза для спиртосодержащей продукции — 523 рубля за литр спирта в алкогольных напитках крепостью свыше 9 процентов.

Ввод акциза на спиртосодержащую парфюмерию содержался в поручениях Владимира Путина, сделанных после массового отравления жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 2016 года. В результате погибли 76 человек.