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Домрачева не будет участвовать в смешанной эстафете на ЧМ в Австрии

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  • 9.02.2017, 10:46
  • 11,683
Дарья Домрачева
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Однако знаменитую биатлонистку ожидают на спринтерской гонке 10 февраля.

Дарья Домрачева не будет участвовать в смешанной эстафете на чемпионате мира, который сегодня стартует в австрийском Хохфильцене. Как отмечает "Биатлон online", по решению тренерского штаба сборной Беларуси, в четверг на трассу выйдут Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Начало в 16.45 по белорусскому времени.

Спринтерская гонка у женщин состоится в пятницу, 10 февраля. В ней, как ожидается, примет участие Домрачева. Знаменитая биатлонистка только недавно вернулась в большой спорт после рождения дочери и постепенно набирает прежнюю форму.


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