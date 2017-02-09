Пенсионерка не может вернуть аферистам «целебные» одеяла за $850 46 9.02.2017, 10:59

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Лидия Монтик

Пенсионерка Лидия Монтик приообрела комплект постельного белья из верблюжьей шерсти на сумму 1700 рублей.

Горожанка Лидия Монтик на презентации, которая проходила 10 января в одном из кафе, выиграла сертификат на 1000 рублей на покупку комплекта постельного белья из верблюжьей шерсти. Уже дома пенсионерка обнаружила, что подписала документ, по которому покупка оформлена в кредит, а комплект ей обошелся не в 1000, а 1700 рублей, пишет intex-press.by .

На презентацию 62-летнюю Лидию Монтик пригласил по телефону сотрудник гродненской компании «ВЕЛМАКС ПЛЮС». Он сообщил, что покажут постельное белье из верблюжьей шерсти, которое обладает целебными свойствами.

– Я уточнила: «Наверное, много денег с собой нужно взять?» Он сказал, что не нужно. Пояснил, что одеяло лечебное и само делает массаж, что будет консультация врача. У меня как раз очень болела спина, и меня это подкупило, – вспоминает пенсионерка.

На мероприятие, где собралось около 30 пенсионеров, женщина пришла одна. Мужу ничего не сказала – знала, что будет против. Один из сотрудников компании стал рекламировать товары. Потом объявили перерыв и попросили не расходиться – впереди присутствующих ожидали подарки. Когда стали разыгрывать сертификат на 1000 рублей, всем раздали визитки с номерами. Победителем объявили обладателя визитки с цифрой три. Лидии Монтик как раз выпало такое число. Ей стали громко аплодировать, вручили сертификат и пригласили подписать договор на покупку постельного белья.

По словам пенсионерки, она посчитала, что за комплект, который стоит 2700 рублей (так объявили на презентации), она заплатит только 1000 рублей:

– Я не понимала, что делаю, мой рассудок был как в тумане. У меня с собой не было наличных, только карта. Один из сотрудников с моего согласия проверил счет и снял с карты 200 рублей. Затем мы подписали договор, и он передал мне два огромных баула и подарок в виде накидки.

Муж Лидии Монтик, узнав о покупке, затеял скандал и потребовал вернуть постельное белье. Но пенсионерка попыталась его убедить, что белье нужное.

– Лишь на следующий день, внимательно прочитав договор, я поняла: 1000 рублей – это не стоимость комплекта, а скидка на него. И на самом деле я должна выплатить за него 1700 рублей. Таких денег у меня нет, – говорит пенсионерка.

«Сказали, что товар не примут»

Лидия Монтик позвонила в компанию и сказала, что хочет вернуть белье. В ответ, по ее словам, нагрубили и предложили написать претензию. Тогда пенсионерка позвонила в милицию.

Милиционеры приехали, составили протокол, пояснили, что уголовного преступления во всей этой истории нет, и посоветовали обратиться к юристу. Юрист объяснил, что, если товар не использовался, она может вернуть его в течение 14 дней.

Пенсионерка с племянником поехала в Гродно.

– В фирме нам заявили, что товар не примут. Сказали, что мы спали на этом белье и оно уже б/у. Хотя никакой экспертизы не было – какой-то сотрудник просто понюхал подушку и сказал, что она «пахнет человеком», – говорит Лидия Монтик. – Я попросила жалобную книгу, мне отказали. Тогда я вызвала милицию. Приехавшие милиционеры составили протокол. Я затем забрала этот комплект и уехала домой.

В настоящее время пенсионерка обратилась с иском в суд и ждет судебного разбирательства. Из-за всей этой истории в семье Монтик ухудшились отношения. Лидия говорит, что муж все перепроверяет за ней и следит, с кем и сколько она разговаривает. Пенсионерка в отчаянии, но надеется, что сможет вернуть свои деньги.

Журналисты связалась с фирмой, продавшей постельное белье Лидии Монтик. Сотрудник подтвердил, что барановичская пенсионерка заключала с фирмой договор, но так как «руководитель предприятия находится в загранкомандировке», остальную информацию он сможет предоставить только 2 февраля в официальном письме.

Александр Савчук, зампредседателя Барановичской городской организации ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей»

– Это очень частая проблема. Постельное белье можно вернуть в течение 14 дней, но если упаковка нарушена, то доказать, что она нарушена по вине продавца, например, очень сложно. Сотрудники таких компаний давят психологически, они понимают, что не каждый человек пойдет что-то требовать. Чтобы проверить качество товара, нужно его отправить на дорогостоящую экспертизу. По закону досудебная экспертиза, если гарантийный срок не прошел, – это обязанность продавца. На мой взгляд, в случае с одеялами покупатель сможет выиграть суд.