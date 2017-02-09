Россия ввела контроль за перемещением мяса и молока из Беларуси 24 9.02.2017, 11:11

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За мясной и молочной продукцией будут следить от момента пересечения границы до поступления в магазины.

Россельхознадзор объявил , что устанавливает контроль за перемещением мясной и молочной продукции из Беларуси по территории России - от момента пересечения границы до прилавков магазинов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Такие меры было решено принять по просьбе белорусской стороны в ответ на критику качества продукции. В Минске неоднократно высказывали мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая из Беларуси, на самом деле является фальсификатом, произведенным на территории России.

Ранее Россельхознадзор заявил, что в 2017 году сотрудники ведомства нашли нарушения санитарных норм в белорусской говядине, молоке и птице. При этом Россия обвинила Беларусь во ввозе украинской и европейской говядины под видом белорусской. С 6 февраля ограничены поставки в Россию говядины с предприятий Минской области.

В ответ Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.