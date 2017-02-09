Отработанный материал Кремля 6 Виталий Портников, espreso.tv

9.02.2017, 11:17

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Виталий Портников

Если бы Гиви и Моторола умели читать и знали новейшую историю, они никогда не стали бы участниками «русской весны».

В ночь с 29 на 30 марта 1993 года на территории совхоза-техникума имени Куйбышева погибли два самых известных полевых командира времен Гражданской войны в Таджикистане - Сангак Сафаров и Файзали Саидов. Погибли в результате перестрелки собственных телохранителей - по официальной версии. Были устранены как отработанный материал - по всеобщим подозрениям.

Оба убитых были самыми настоящими головорезами, уголовниками - тот же Сафаров отсидел в тюрьме 23 года. Но оба были главными фигурами в восстании против легитимной власти Таджикистана. В восстании, которое на долгие десятилетия удержало страну в орбите политического влияния Кремля и позволило сохранить на ее границе с Афганистаном российские пограничные части.

В восстании, которое сделало новым президентом Эмомали Рахмонова. Рахмонов руководит Таджикистаном по сей день. Кто такие Сафаров и Саидов, эти Моторола и Гиви таджикской войны, не помнит практически никто.

Другие известные рецидивисты, Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани, возглавили переворот, который привел к свержению первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа и началу Гражданской войны в этой бывшей советской республике. В результате к власти в республике пришел бывший первый секретарь ЦК компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе. Иоселиани и Китовани вскоре лишились своих позиций в руководстве страны.

Полевой командир с криминальными замашками, Сурет Гусейнов, возглавил вооруженное восстание против легитимного президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея. В результате наступления отрядов Сурета на Баку Эльчибей вынужден был оставить свой пост. Власть перешла к бывшему первому секретарю ЦК компартии Азербайджана Гейдару Алиеву.

Гусейнов не сразу понял, что пост премьер-министра, который он получил - "отступные" за предательство, пытался устроить новый переворот и попал в тюрьму. Освободил его уже сын Гейдара, Ильхам Алиев. Он правит Азербайджаном после смерти отца. Сурет Гусейнов в этом Азербайджане - никто.

Если бы Гиви и Моторола умели бы читать и знали бы новейшую историю, они никогда не стали бы участниками "русской весны". Для таких, как они, есть только один выбор - ликвидация. Это старая и проверенная тактика КГБ и ФСБ: бандиты своими телами устилают дорогу настоящим избранникам Лубянки, на руках которых крови нет - но именно они будут воплощать в жизнь "настоящий" план. Да, кто-то может остаться в живых - как Иоселиани или Китовани. Но грузинские "авторитеты" были самыми настоящими королями криминального мира - такие с КГБ на равных. А кто такие Гиви и Моторола? Мальчики с бензоколонки?

Утверждать, что на самом деле бандитов ликвидировали украинские спецслужбы, а в Москве хотели им долгой и счастливой жизни, просто смешно. Хотели бы - значит оба остались бы в живых. Да, Моторолу и Гиви, этих двух садистов и безумцев, могли ликвидировать и украинские мстители. Но в таком случае россияне позволили им сделать это. И я бы сказал - позволили с удовольствием.

Захарченко и Плотницкого ждет та же судьба. Как только в Кремле придут к окончательному решению относительно будущего оккупированных территорий - вне зависимости от того, оставят ли их себе или вернут Украине - нынешним руководителям "народных республик" будет подписан приговор.

Одного могут взорвать, другого - вывезти в Москву и там он умрет от чая, как Болотов. Совершенно не важно, при каких обстоятельствах будут уничтожены "герои Новороссии". Важно - что они обречены. Все.

В Кремле не привыкли оставлять в живых тех, кто слишком много знает.

Виталий Портников, espreso.tv