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Подорожало питание в детских садах и школах

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  • 9.02.2017, 11:26
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В дошкольных учреждениях за питание одного ребенка родителям придется платить до 77,5 рублей в месяц.

В Беларуси денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования повышены на 5%. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 3 февраля 2017 года № 95, сообщает БелаПАН.

В частности, увеличены денежные нормы расходов на питание в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, в оздоровительных лагерях, а также на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до 77,44 рубля в месяц; в общеобразовательных школах — от 1,5 до 5,14 рубля в сутки.


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