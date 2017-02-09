Завтра белорусы увидят зеленую комету и лунное затмение 2 9.02.2017, 11:34

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На «потемневшую» Луну сможет посмотреть любой желающий.

В ночь с 10 на 11 февраля жители Беларуси смогут стать свидетелями полутеневого затмения полной Луны и сближения с кометой. Для наблюдения за кометой понадобится специальная техника, а вот на «потемневшую» Луну сможет посмотреть любой желающий, пишет tut.by.

Луна начнет затемняться 11 февраля в 01.34 по минскому времени. Момент максимального погружения в земную полутень выпадет на 03.44, а в 05.53 затмение закончится. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 19 минут.

Так выглядело полутеневое лунное затмение 16 сентября 2016 года в момент максимума (90%)

Фото: astrobel.ru

«Луна не погрузится непосредственно в земную тень, а лишь пройдет практически целиком через земную полутень, немного затенив один из своих краев, — сообщают специалисты. — Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 98%, поэтому потемнение северного края Луны будет хорошо заметным в момент наступления максимума полутеневого затмения».

Затмение будет видно из Европы, Африки, западной части Азии, а также восточной части Северной и Южной Америки. При условии хорошей погоды увидеть его смогут и белорусы.

Зеленая комета

Также в эти дни жители Земли смогут увидеть комету Хонда — Мркоса — Пайдушаковой, которая периодически сближается с нашей планетой, сообщает Sky & Telescope. В следующий раз она «вернется» в 2022 году.

Небесное тело движется со скоростью около 82 тысяч километров в час. Момент наибольшего сближения придется на 11 февраля примерно на 11 утра по минскому времени.

Так комета выглядела 23 декабря 2016 года

Фото: Jose Chambo / skyandtelescope.com

Для землян комета будет выглядеть зеленой. Ее можно увидеть с Земли в телескоп или бинокль за несколько дней до максимального сближения и через несколько дней после него. Лучше всего комету будет видно на безлунном небе. 11 февраля она будет заметна в утреннем небе в созвездии Геркулеса, к концу месяца она окажется в созвездии Льва.

Поводов для паники нет: столкновения с Землей не ожидается, минимальное расстояние при сближении составит примерно 124 миллиона километров — примерно в 32 раза больше расстояния от Земли до Луны.