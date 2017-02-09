13 тысяч ИП отказываются делать бизнес по-лукашенковски 9 9.02.2017, 11:50

Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси за два года количество предпринимателей резко сократилось.

В Беларуси второй год сокращается число индивидуальных предпринимателей. На начало января было зарегистрировано 236 тысяч ИП, сообщили tut.by в Министерстве по налогам и сборам. За два года их стало на 13 тысяч меньше. При этом сумма налогов, которые уплатили ипэшники в бюджет, за прошлый год выросла.

В последний раз число ипэшников увеличивалось в 2014 году — до 249 тысяч. Но за 2015-й год их стало на 8,2 тысячи меньше, а за прошлый — на 4,8 тысячи.

За минувший год прибавилось предпринимателей только в Минской области и столице (плюс 1818 и 372 соответственно). Остальные регионы ушли в минус, больше всего — Витебская область, где закрылось 1973 ИП.

Налоговики не уточняют, как число ИП изменилось в зависимости от вида деятельности. Напомним, в начале прошлого года «уйти на покой» из-за новых правил работы собирались некоторые предприниматели, которые торгуют импортными товарами легпрома. Как вернуть потерянных ипэшников, в свое время озадачились в Минэкономики.

При этом за прошлый год ипэшники увеличили налоги до 429,9 миллиона рублей (+2,1% или 8,62 миллиона к 2015 году). Выйти в плюс удалось за счет Могилевской области и Минска.

Между тем больше половины индивидуальных предпринимателей — 133,8 тысячи — работают по упрощенной системе налогообложения. За прошлый год их стало 969 меньше.

Тем временем налоговики продолжают проверять ипэшников. К примеру, в Минской области в прошлом году пришли с ревизией к 2,2 тысячи предпринимателей (это 6% от общего число ИП в регионе). Бюджет пополнился в итоге на 1063,2 тысячи рублей.

По данным Минюста, в 2016 году в Беларуси зарегистрировали 34 186 индивидуальных предпринимателей. Это почти на 7,6 тысячи меньше, чем год назад. Больше всего ИП открылось в Минске — 10 142.