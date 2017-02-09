Министр обороны Германии: НАТО защитит свободу Литвы 1 9.02.2017, 11:41

Урсула фон Ляйен (слева) и Даля Грибаускайте

Фото: Reuters

Еще никогда в Литве не размещали такие крупные формирования альянса.

В литовский город Рукле прибыл международный батальон передового базирования НАТО под командованием Германии.

Приветствуя контингент союзников, президент Литвы Даля Грибаускайте отметила: «Еще никогда в Литве не размещали такие крупные формирования альянса. Это направляет четкий сигнал всем: НАТО является сильным и единым альянсом».

Министр обороны ФРГ Урсула фон Ляйен, которая также присутствовала на церемонии построения международного контингента, заявила: «Свобода Литвы никогда больше не будет принесена в жертву».

На данный момент в Литву уже прибыли 130 военнослужащих Бундесвера из 450 объявленных. Кроме того, в международном батальоне в ближайшие два года будут служить военные из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии, сообщает «Голос Америки».

Решение об усилении военного присутствия сил Североатлантического альянса было принято после неоднократных провокаций российских военных судов и самолетов в акватории Балтийского моря.

Как объявил командующий Объединенными силами НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), генерал Сальваторе Фарина, подобные меры помогут «избежать конфликта, сдержав потенциального агрессора».

Предотвратить повторение крымского сценария

Литовский военный аналитик Вайдас Сальджюнас отмечает, что для балтийской страны прибытие натовского батальона имеет не только символическое, но и практическое значение. Он также подчеркнул, что, не смотря на общие стандарты, у армии каждой из входящих в Альянс стран есть свои особенности.

«И поскольку военнослужащие семи стран приехали не на пять-десять дней для участия в маневрах, а будут находиться у нас длительное время, это создает прекрасную возможность изучить их особенности и перенять опыт. Таким образом, будет усиливаться интеграция натовских армий, а это очень важно и для литовских военных, и, я надеюсь, для военных тех стран, которые прислали к нам свой контингент», - считает Вайдас Сальджюнас.

При этом, эксперт считает несостоятельными утверждения кремлевской пропаганды о том, что усилением своего присутствия вблизи российских границ НАТО создает взрывоопасную обстановку.

«Конечно, дополнительные 1200 военнослужащих – это не та сила, которая может остановить наступление в случае конфликта. Но если будет предпринята попытка повторить крымский или восточно-украинский сценарий, то российская армия будет иметь дело не только с литовскими войсками, но также с немецкими, норвежскими, голландскими военными, и так далее», - подчеркивает эксперт.

«Мы понимаем, что нужно исполнять союзнический долг»

Депутат литовского Сейма от партии консерваторов Мантас Адоменас также считает абсолютно необоснованными опасения Москвы по поводу прибытия военнослужащих НАТО в страны Балтии. «Что значит один дополнительный батальон по сравнению с несколькими дивизиями, которые Россия размещает вблизи наших границ!», - восклицает литовский парламентарий.

При этом Мантас Адоменас подчеркнул, что развертывание международного батальона в Рукле – исключительно оборонительная мера. «Никаких сомнений по этому поводу быть не может, и никакой опасности это не представляет. А в литовском обществе даже не высказывается мыслей об угрозах кому бы то ни было», - уверяет политик.

Тяжелая бронетехника и ознакомительные встречи с молодежью

Увеличение присутствия военнослужащих НАТО в эти дни произошло не только в Литве. 7 февраля порядка двухсот военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны Эстонии и более пятисот солдат из сухопутных сил США начали трехдневный пеший поход по территории этой страны вдоль границы с Россией.

В ходе этого рейда американские и эстонские солдаты побывают в городах с преимущественно русскоговорящим населением – Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Помимо отработки боевых навыков участники похода будут знакомить со своей деятельностью местную молодежь.

А чуть ранее – 5 февраля на базу Национальных вооруженных сил Латвии в Адажи под Ригой прибыли свыше двухсот американских военнослужащих. Кроме того, из Польши сюда была отправлена тяжелая бронетехника – Латвии достанутся танки «Абрамс», а Литве и Эстонии бронемашины «Брэдли».

Объявлено, что американские военные пробудут в странах Балтии до лета этого года, пока их полностью не сменят международные батальоны, формируемые не в рамках двусторонних оборонительных договоров с США, а под эгидой НАТО в целом.