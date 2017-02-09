Navi снимет клип на песню для «Евровидения» на МТЗ 9 9.02.2017, 11:59

Специально для музыкантов завод выделил два трактора.

Группа NAVI снимет клип на песню для «Евровидения» на Минском тракторном заводе, сообщил БелТА пресс-секретарь ОАО «МТЗ» Павел Тухто.

«На Минский тракторный завод обратилась группа NAVI с просьбой снять клип на песню «Гісторыя майго жыцця», с которой они будут выступать на «Евровидении». Конечно же, было дано согласие. Съемки пройдут сегодня как в цехах, так и на открытой площадке. Артисты смогут сесть за руль, проехать на тракторе. Специально для них выделено два трактора BELARUS-3522», - рассказал Павел Тухто.

Напомним, что группа NAVI выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017». Песню «Гісторыя майго жыцця» команда исполнит 11 мая. Беларусь в 14-й раз примет участие в самом масштабном музыкальном шоу Европы, и песня на белорусском языке прозвучит на международном конкурсе впервые.

Прежде конкурсанты из Беларуси исполняли композиции на английском. Участие в конкурсе примут 43 страны. В первом полуфинале выступят 18 стран, во втором - 19.