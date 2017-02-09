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МЧС больше не будет проверять малый и средний бизнес

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  • 9.02.2017, 12:18
Фото: onliner.by

Предприниматели считают, что лучше бы власти отменили огромные штрафы.

Ведомство официально заявляет, что проверки малого и среднего бизнеса завершатся в ближайшее время. МЧС будет реагировать на сообщения о нарушениях, оказывать поддержку и консультационную помощь руководителям предприятий, пишет onliner.by. Поможет ли это бизнесу?

Складывающаяся обстановка говорит о том, что ситуация с пожарами в стране улучшается. Позитивные изменения вместе с переоснащением наших подразделений (например, автоцистернами тяжелого класса с большим запасом воды) позволяют принять более радикальные меры по либерализации в данной сфере, — объяснили в ведомстве. — Во исполнение указания Лукашенко МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Те проверки, которые на сегодня проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены. При этом МЧС готово оказывать поддержку, консультативную помощь руководителям объектов.

Под контролем министерства останутся взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей — больницы, общежития, школы, детские сады.

Как и прежде, министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере, — добавили спасатели. — Основные усилия инспекторов МЧС будут сконцентрированы на разъяснениях, работе в коллективах, работе по оказанию методической помощи руководителям предприятий, проведению акций, встреч с населением, общению с семьями, воспитывающими детей, престарелыми гражданами, доведению до школьников, студентов, рабочих информации о том, к чему приводит беспечность и как предупредить ЧС.

Лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко считает, что основная проблема для ИП как раз не проверки МЧС.

У нас меньше всего нареканий было на них, — говорит он. — Самая больная проблема сейчас то, что сегодня существуют административные статьи кодекса, которые предусматривают конфискацию товара и большие штрафы. Если бы убрали конфискации и снизили штрафы, тогда мы бы хлопали в ладоши и говорили: «Спасибо!»


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