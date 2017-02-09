Fox New: Россия поставила в Сирию крупнейшую партию ракет 3 9.02.2017, 12:30

Комплекс «Точка»

Фото: Николай Никитин/ТАСС

РФ доставила в сирийский порт Тартус 50 ракет тактического комлекса «Точка».

За последние два дня Россия поставила Сирии 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД). Об этом сообщает телеканал Fox News (перевод - РБК) со ссылкой на американские официальные лица.

По информации телеканала, в сирийский порт Тартус были доставлены ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»). Эта поставка ракет из России в Сирию стала самой крупной.

Кроме того, в сюжете говорится, что не так давно с российской авиабазы в Сирии было запущено шесть баллистических ракет по позициям бойцов оппозиции. Какая группировка повстанцев подверглась удару, телеканал не сообщает. Также пока неизвестно, пользуется ли она поддержкой США.

12 января Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Россия увеличивает военное присутствие в Сирии вопреки распоряжению Путина о сокращении российской группировки в регионе.