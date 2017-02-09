Британские эксперты назвали пять дешевых суперпродуктов для здоровья и молодости 2 9.02.2017, 12:35

Суперпродукты настолько распространены на полках магазинов, что каждый из нас хотя бы раз в несколько дней съедает их.

Эксперты Британского института питания назвали недорогие суперпродукты, которые укрепят здоровье и сохранят молодость.

Проведя исследование, эксперты обнаружили, что здоровое питание очень часто ассоциируется с недоступными и дорогими продуктами, поэтому люди убеждены, что правильное питание доступно далеко не всем, пишет nv.ua.

На самом деле, как объясняют эксперты, суперфуды настолько распространены на полках магазинов, что каждый из нас хотя бы раз в несколько дней съедает их.

По своей природе суперфуды – это продукты, содержащие огромное количество полезных веществ, что делает их сверхполезными. Такая пища обеспечивает организм всеми необходимыми микроэлементами, насыщает энергией и сохраняет здоровье, поэтому эксперты советуют употреблять суперфуды регулярно.

Топ-5 дешевых суперпродуктов

Красный болгарский перец

Самым большим достоинством красного перца является наличие большого количества витаминов группы В, А и С, а также антиоксидантов. Витамин А отвечает за красивую кожу и волосы, хорошее зрение и, вместе с витамином С, за иммунитет. В свою очередь антиоксиданты борются с вредным влиянием токсинов, снижают риск возникновения сердечных заболеваний и задерживают старость. Всего одного перца достаточно, что покрыть суточную потребность в данных витаминах.

Кунжут

Семена кунжута содержат ряд растительных жиров и кислот, которые принимают участие во всех процессах организма. В нем содержатся витамины А, С, Е и группы В; минералы - магний, цинк, фосфор, железо, кальций. Кунжут улучшает состояние ногтей, волос и положительно влияет на состав крови, а также нормализует обмен веществ и улучшает работу нервной системы. Суточная норма кунжута составляет всего две чайные ложки.

Морская капуста

В морской капусте содержится много калия, магния, брома, железа, присутствуют фолиевая и пантотеновая кислоты. Такой сбалансированный комплекс витаминов противостоит нарушениям в работе нервной системы, повышает физические возможности, улучшает обмен веществ, нормализирует работу щитовидной железы. Кроме прочих достоинств морской капусты, организм очищается от токсинов и шлаков.

Куркума

Популярная специя разжижает кровь, снижает уровень сахара в крови, оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему, регулирует процессы метаболизма. Более того, вещество куркумин предотвращает образование жировых тканей и способствует похудению. Регулярное употребление куркумы значительно улучшит самочувствие.

Грибы

Грибы являются самым настоящим суперпродуктом, поскольку по составу минералов они приравниваются к фруктам, по количеству и углеводов – к овощам, а по количеству белка - превосходят мясо. Благодаря широкому витаминному ряду и незаменимых белковых соединений, грибы благоприятно влияют на работу всех систем организма, а также поддерживают здоровье волос, кожи и ногтей. Чтобы извлечь от употребления грибов только пользу, важно употреблять их в умеренном количестве.