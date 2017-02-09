В рейтинге ФИФА Беларусь поднялась на две позиции 9.02.2017, 12:52

Сборная Беларуси располагается на 72-м месте в обновленном рейтинге ФИФА.

Наша команда за месяц поднялась на две позиции. Лидерство в таблице сохраняет сборная Аргентины, второе место занимает команда Бразилии, на третьем месте — сборная Германии, сообщает «Прессбол».

Рейтинг ФИФА. 9 февраля

1 (1). Аргентина 1635 очков

2 (2). Бразилия 1529

3 (3). Германия 1433

4 (4). Чили 1386

5 (5). Бельгия 1371

6 (7). Франция 1313

7 (6). Колумбия 1304

8 (8). Португалия 1240

9 (9). Уругвай 1195

10 (10). Испания 1168...

72 (74). Беларусь 470