В рейтинге ФИФА Беларусь поднялась на две позиции
- 9.02.2017, 12:52
Сборная Беларуси располагается на 72-м месте в обновленном рейтинге ФИФА.
Наша команда за месяц поднялась на две позиции. Лидерство в таблице сохраняет сборная Аргентины, второе место занимает команда Бразилии, на третьем месте — сборная Германии, сообщает «Прессбол».
Рейтинг ФИФА. 9 февраля
1 (1). Аргентина 1635 очков
2 (2). Бразилия 1529
3 (3). Германия 1433
4 (4). Чили 1386
5 (5). Бельгия 1371
6 (7). Франция 1313
7 (6). Колумбия 1304
8 (8). Португалия 1240
9 (9). Уругвай 1195
10 (10). Испания 1168...
72 (74). Беларусь 470